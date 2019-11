Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dreikronen: Spaziergängerinnen von Wildschweinen bedrängt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.11.2019 Nr. 2

201901409027 26.11 / Spaziergängerinnen von Wildschweinen bedrängt

Dreikronen: Am Dienstagnachmittag, gegen 15.24 Uhr wurden zwei Spaziergängerinnen am Grundlosen See von Wildschweinen attackiert. Aus einer Rotte von mindestens sechs Tieren sind die Frauen und ihre Hunde immer wieder bedrängt und angesprungen worden. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten die Tiere durch den Einsatz des Signalhorns vertreiben und die unverletzten Frauen mit den Hunden in den Streifenwagen in Sicherheit bringen. Als sich die Tiere erneut näherten, setzten die Beamten wiederum das Signalhorn ein und vertrieben die Schweine endgültig.

