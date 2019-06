Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gerissene Oberleitung legt Straßenbahn lahm

Mannheim (ots)

Einen ganz schönen Schreck bekam die Führerin einer Straßenbahn, als sie am 16.06.2019 gegen 01:20 Uhr, mit ihrer Bahn die Baustelle in der Goethestraße passierte und einen lauten Knall hörte. Die Straßenbahn war nicht mehr fahrbereit und beim Aussteigen stelle sie fest, dass sich aus noch unbekannter Ursache eine Oberleitung aus der Verankerung gelöst hatte und auf die Frontseite der Bahn gefallen war. Die RNV konnte den Schaden jedoch schnell beheben, so dass nach ca. 30 Minuten der Fahrbetrieb fortgesetzt werden konnte. An der Oberleitung entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Ob die dort durchgeführten Baumaßnahmen ursächlich für den Oberleitungsschaden waren bedarf weiterer Ermittlungen.

