Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fulde: Polizei ermittelt: Katzenbabys ausgesetzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.11.2019 Nr. 2

29.11 / Polizei ermittelt: Katzenbabys ausgesetzt

Fulde: Unbekannte setzen Ende Oktober in einem Waldgebiet im Bereich Fulde Nahe der Autobahnbrücke der A 27, sechs männliche Katzenbabys (grau getigert und schwarz) aus. Die sehr zutraulichen Tiere waren zum Zeitpunkt des Auffindens in einem schlechten Allgemeinzustand und wurden von der Finderin in das Tierheim Hodenhagen gebracht. Mittlerweile sind fast alle Katzen vermittelt worden, eine Katze verstarb. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise zur Herkunft der Katzenbabys nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell