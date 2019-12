Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Fußgängerin überrollt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.12.2019 Nr. 2

02.12 / Fußgängerin überrollt

Bispingen: Am Montagmorgen, gegen 10.55 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Bispingen zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der 21jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Hauptstraße in Richtung Soltauer Straße, hielt an und setzte rückwärts in einem Bogen nach links auf eine Grundstückszufahrt. Dabei übersah er eine 59jährige Frau, die mit ihrem Rollator den Gehweg benutzte und erfasste sie. Die Frau aus Bispingen verstarb noch an der Unfallstelle.

