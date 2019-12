Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Trickdiebe in der Vorweihnachtszeit - Die Polizei gibt Tipps

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.12.2019

05.12./ Trickdiebe in der Vorweihnachtszeit - Die Polizei gibt Tipps

Heidekreis/Soltau: Am Donnerstag ereigneten sich in der Soltauer Innenstadt gleich drei Fälle von Trickdiebstahl. In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr schlugen die unbekannten Täter zu. So entwendeten sie einer 65-jährigen Geschädigten in der Markstraße unbemerkt die Geldbörse aus ihrer Handtasche. In einem Drogeriemarkt im Hagen wurden einer 70-jährigen Frau ihre Geldbörse während des Einkaufes aus der Tasche entwendet. In diesem Fall konnte die Geldbörse kurz darauf aufgefunden werden. Das Bargeld fehlte jedoch. Eine weitere Tat ereignete sich in einem Supermarkt in der Böhmheide. Einer 83-jährigen Dame wurde hier ihre Geldbörse ebenfalls aus ihrer Handtasche entwendet. Der Gesamtschaden der Taten beläuft sich auf geschätzte 635 Euro.

In der Vorweihnachtszeit werden Taschen- und Trickdiebe besonders aktiv!

Volle Weihnachtsmärkte sowie das verstärkte Einkaufsgedränge bieten den Tätern viele Möglichkeiten z. B. Geldbörsen und Handys zu stehlen! Das gleiche gilt für die Ein- und Ausstiegszonen von Bussen und Bahnen im Innenstadtbereich!

Von Diebstahl betroffene Opfer haben meistens keine Chance ihre Sachen zurückzubekommen, da das Diebesgut oftmals umgehend an Mittäter weitergegeben wird! Die Vorgehensweisen der Taschendiebe sind vielseitig - ständig werden neue Methoden bekannt.

Grundsätzlich ist besondere Aufmerksamkeit in Menschenansammlungen oder im Gedränge geboten!

Einige Tipps für die Vorweihnachtszeit:

Geld, Papiere und andere Wertsachen in Brustbeuteln oder Gürteltaschen aufbewahren oder verschlossene Innentaschen nutzen (grundsätzlich Wertgegenstände körpernah mitführen)

Keine unnötigen Einblicke in Geldbörsen oder Brieftasche gewähren

Handtaschen immer verschließen und mit der Verschlussseite zum Körper tragen (Tasche/n niemals unbeaufsichtigt abstellen)

Geldbörsen und Handys nicht in Gesäßtaschen tragen

Möglichst wenig Bargeld mitführen (besonders bei Alkoholkonsum)

Stark alkoholisiert wird man schnell zum Opfer von Taschendieben

Im Gedränge verstärkt auf Wertsachen achten (besonders auf "Anrempeln" achten)

Bei Diebstahl sofort den (Karten) Sperr-Notruf "116 116" wählen und Anzeige bei der Polizei erstatten

