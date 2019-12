Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilmerdingen: Werkzeug aus Transporter gestohlen; Oerbke: Alkoholisiert die Polizei angegriffen; Walsrode

A7: Autofahrerin am Stauende lebensbedrohlich verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.12.2019 Nr. 1

04.12 / Werkzeug aus Transporter gestohlen

Gilmerdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in Gilmerdingen über die Hecktür in den Innenraum zweier Transporter ein und entwendeten diverse hochwertige Werkzeuge sowie Funkgeräte. Der Schaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

04.12 / Alkoholisiert die Polizei angegriffen

Oerbke: Am Mittwochabend, gegen 21.35 Uhr kam es im Ankunftszentrum zu erheblichen Widerstandshandlungen eines Bewohners gegen Polizeibeamte. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 20jährige Mann war mit einigen Mitbewohnern in Streit geraten, zeigte sich gegenüber der Security sowie den Polizeibeamten äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Als er sich einem Beamten um sich schlagend näherte, wurde er zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert. Dabei kratzte er einen Polizisten. Beim anschließenden Transport zum Streifenwagen wehrte er sich massiv und trat dabei zweimal gegen das Bein eines Beamten. Ihm wurden daraufhin Fußfesseln angelegt. Weil er dauerhaft versuchte, während der Fahrt in den Gewahrsam nach Soltau die Beamten anzuspucken, legten ihm die Ordnungshüter einen Spuckschutz an. Da der Verdacht bestand, dass er auch Drogen zu sich genommen haben könnte, ließen die Polizisten bei dem Mann zwei Blutproben entnehmen und leiteten darüber hinaus mehrere Strafverfahren ein.

04.12 / Autofahrerin am Stauende lebensbedrohlich verletzt

Walsrode / A7: Am Mittwoch, gegen 16.53 Uhr kam es auf der A7 im Bereich Walsrode, zwischen den Anschlussstellen Westenholz und Schwarmstedt, Richtung Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 42jähriger Lkw-Fahrer bemerkte auf dem rechten Fahrstreifen das Stauende zu spät, versuchte nach links auszuweichen, prallte jedoch gegen den vor ihm stehenden Pkw und schob diesen unter den davorstehenden Sattelzug. Den Sattelzug touchierte er ebenfalls und schob diesen auf einen wiederum davorstehenden Lkw. Die 50jährige Fahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Richtungsfahrbahn Hannover musste bis 18.05 Uhr komplett gesperrt werden. Die Teilsperrungen dauerten bis zirka 23.00 Uhr an. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 120.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell