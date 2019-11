Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Beim Vorbeifahren Fußgänger verletzt

Schwelm (ots)

Ein 73-Jähriger wurde am Sonntagmittag auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes an der Talstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Ford leicht verletzt. Der 53-Jährige Fordfahrer fuhr mit seinem Mondeo über den Parkplatz. Aufgrund einer Veranstaltung und einer großen Menschenmenge, konnte er nur mit Schrittgeschwindigkeit über den Parkplatz fahren. Trotz dieser Vorsicht, stieß er mit dem Außenspiegel seines Mondeos gegen den Körper des 73-jährigen Fußgängers. Der Mann stürzte zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

