Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Diebe schlugen zwei Mal in Wetter zu

Wetter- (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag (06.-07.)machten sich Unbekannte an einem Mercedes GLC zu schaffen, der an Straße an der Borg abgestellt war. Auf bisher nicht bekannte Weise schafften es die Täter das Fahrzeug zu öffnen. Aus dem Kofferraum entwendeten sie eine Sporttasche mit hochwertiger Sportbekleidung. Am Samstagnachmittag nutzten es Diebe aus, dass ein Fahrzeugführer seinen VW Polo für wenige Minuten an der Köhlerwaldstraße unbeobachtet ließ. Sie schlugen sie Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten eine Tasche mit Bargeld und eine Sporttasche mit Sportbekleidung. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die Täter.

