Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Mieterin überrascht Einbrecher

Ennepetal (ots)

Als eine 48-jährige Ennepetalerin am 08.11.2019 um 12.00 Uhr zu ihrer Wohnung in der Leinitzstraße kam, hörte sie verdächtige Geräusche. Nach dem Betreten der Wohnung stellte sie einen Einbruch fest und sah den Täter flüchten. Dieser wurde kurzfristig durch einen Nachbarn verfolgt, aber dann aus den Augen verloren. Der Täter hatte die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre, 3-TageBart, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarz-weiße Turnschuhe. Die Beute wurde am Tatort zurückgelassen.

