Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Seitenscheiben eingeschlagen und Handtasche entwendet

Betzdorf (ots)

Zu einem PKW-Aufbruch kam es in der Nacht zu Samstag in der Moltkestraße in Betzdorf. Hier wurden an einem geparkten VW Tiguan beide Seitenscheiben (Fahrer-und Beifahrertür) eingeschlagen / eingeworfen und eine Damenhandtasche mit Inhalt entwendet.

Anwohner oder sonstige Zeugen die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Betzdorf unter der Tel.-Nr. 02741/926-0 oder per EMail unter pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich darauf hin keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Tel.: 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell