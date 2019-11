Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verletzten

Herdof (ots)

Am Samstag, 16.11.2019, 18:20 Uhr ereignete sich in der Hellerstraße in Herdorf ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer und eine leicht verletzt wurde. Eine 78-jährige Fahrerin einer PKW Dacia geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem PKW VW eines 19-jährigen zusammen. Beide beteiligten Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt, der entstandene Sachschaden beträgt 18000 Euro.

