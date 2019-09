Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Hochwertiger Audi Q 7 und Kennzeichen gestohlen

Grünstadt, Kirchheimer Straße - 31.08. - 02.09.2019 (ots)

Vom Gelände eines Autohauses in der Kirchheimer Straße wurde über das Wochenende ein grauer Audi Q 7 im Wert über 35.000 EUR (Gebrauchtfahrzeug) gestohlen. An einem anderen ausgestellten PKW wurden die Kennzeichen BIR-.. entwendet. Vermutlich wurden diese am gestohlenen Audi angeschraubt. Möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Leininger Centers (Kirchheimer Straße / Otte-Fliesen-Straße) gemacht. Hinweise bitte an: Polizei Grünstadt 06359 93120

