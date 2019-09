Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Vorsicht "Dachhaie" unterwegs

Bockenheim/Wstr. - Quirnheim - 02.09.2019, 13:00 Uhr (ots)

Der Mitteiler aus Bockenheim staunte nicht schlecht, als er drei Männer dabei antraf, wie sie ohne Auftrag die Dachrinne am Haus seines Vaters über eine Länge von ca. 12 m abmontierten. Nur widerwillig schraubten die 3 Handwerker die Dachrinne wieder dran. Der Geschädigte stellte dabei fest, dass die Dachrinne beschädigt wurde. Die Dachsanierer waren mit einem silbernen Kleinbus mit PF-Kennzeichen unterwegs. Die gleichen Leute boten einer 50-Jährigen in Quirnheim die Reparatur ihrer Dachrinne am Haus an. Die Hausbesitzerin hatte per Vorkasse einen 4-stelligen Euro-Betrag gezahlt. Ob die Reparatur überhaupt erforderlich war, ist fragwürdig.

Rückfragen bitte an:

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell