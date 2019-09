Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verdacht auf illegales Straßenrennen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen den 01.09.2019, gegen 04:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in Neustadt zwei Fahrzeuge, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus der Branchweilerhofstraße in die Martin-Luther-Straße fuhren. Sie überfuhren beinahe ungebremst ein "Vorfahrt gewähren" Schild und fuhren anschließend in die Konrad-Adenauer-Straße, wobei die Kurven für Drifts genutzt wurde. Die beiden Fahrzeuge, ein BMW 3er und ein DB C-Klasse, wurden auf der Festwiese einer Verkehrskontrolle unterzogen. Deren Fahrer, ein 19-Jähriger Mann aus Neustadt und ein 20-Jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Deidesheim, waren uneinsichtig. Es werden Strafanzeigen wegen Verdacht auf illegale Straßenrennen der Staatsanwaltschaft Frankenthal vorgelegt.

