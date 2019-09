Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrerin unter Drogeneinfluss, Beifahrer mit Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 25-jährige Frau aus Neustadt steht im Verdacht, am 02.09.2019 gegen 03:00 Uhr in der Martin-Luther-Straße ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl sie unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei einer Kontrolle wurde aus dem Fahrzeug Cannabis-Geruch festgestellt. Unter dem Beifahrersitz, auf dem sich ein 29-jähriger Mann aus Neustadt befand, wurde eine Tüte mit ca. 7gr Cannabis aufgefunden. Diese wurde sichergestellt. Die Fahrerin zeigte drogentypische Auffälligkeiten, so dass sie eine Blutprobe abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Da die aufgefundenen Drogen scheinbar dem Beifahrer gehörten, wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegt.

