Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Herxheim am Berg - Beim Wenden in Graben gerutscht

Herxheim am Berg (ots)

Am 01.09.19, gegen 20:55 Uhr, wurde die Polizei von der Integrierten Leitstelle darüber informiert, dass auf der B 271 zw. Kallstadt und Herxheim am Berg ein Pkw verunglückt sei und auf dem Dach liegen solle. Durch die Funkstreifenbesatzung konnte zwischen den o.g. Ortschaften in der Gem. Herxheim am Berg ein Pkw in einem Graben festgestellt werden. Eine Pkw-Fahrerin, die von Kallstadt i.R. Herxheim am Berg unterwegs war, war in einen Wirtschaftsweg gefahren um zu wenden. Hierbei übersah sie einen Graben und das Fahrzeug kippte vornüber in diesen. Die leicht verletzte 67-jährige Frau wurde durch Rettungskräfte aus dem Pkw geborgen. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihr Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 1.500,-Euro.

