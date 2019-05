Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: geklärte Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Mainz-Weisenau (ots)

Auf dem Parkplatz der Firma Bauhaus in Mainz-Weisenau kommt es am Samstag, den 04.05.19, um ca. 16:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befährt den Parkplatz mit einem PKW und einem Anhänger und touchiert hierbei den geparkten PKW des Geschädigten. Dieser kann sich noch das Kennzeichen notieren. Durch den Halter des verursachenden PKW kann der Fahrer, ein 50-Jähriger Hesse, ermittelt werden. Dieser gibt zu, zu der Zeit auf dem Parkplatz gewesen zu sein. Er habe später festgestellt, dass sein Blinker beschädigt sei, einen Unfall will er jedoch nicht bemerkt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell