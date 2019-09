Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Falscher Polizeibeamter

Bad Dürkheim (ots)

Am 30.08.19, gegen 23:10 Uhr, klingelte das Telefon bei einem älteren Ehepaar aus Bad Dürkheim. Der Anrufer meldete sich mit "Polizei Bad Dürkheim" und teilte dem Ehemann mit, dass eine Person festgenommen worden sei. Diese habe einen Zettel mitgeführt, auf dem vermerkt sei, dass in dem Anwesen Schmuck für mehrere Tausend Euro vorhanden wäre. Nachdem der Mann das Gespräch an seine Frau weitergeben hatte, teilte der "falsche Polizist" noch mit, dass Personen um das Haus schleichen würden. Als er nachfragte, ob Geld im Hause sei, erinnerte sich die Frau an die Betrugswarnungen der Polizei aus der Presse und teilte dem Anrufer mit, dass sie die richtige Polizei anrufen werde. Daraufhin wurde das Gespräch sofort beendet.

Tipps der Polizei: - Lassen Sie sich den Namen des Anrufers nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell