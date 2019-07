Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Menden (ots)

Geld weg Während des Sportunterrichtes in der 6. Stunde hat ein unbekannter Jugendlicher die Umkleidekabinen in der Sporthalle am Schwitter Weg durchsucht. Mehrere Kinder aus der 5. Klasse vermissten nachher Kleingeldbeträge bzw. Portemonnaie. Eine Schülerin beobachtete den Jugendlichen auf der Flucht. Er ist demnach etwa 15 bis 16 Jahre alt, trug ein rotes Baseballcap und ein dunkles T-Shirt mit rot-orange-farbenen Schnörkeln auf der Vorderseite. Eine genauso beschriebene Person ist bereits einmal aufgefallen.

Kabel geklaut Am letzten Wochenende betraten unbekannte Diebe die Baustelle im Wohnpark Heide (Heidestraße/Pfarrer-Wiggen-Straße), durchtrennten ein Starkstromkabel und stahlen ca. 60 m dieses abgeschnittenen Kabels.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell