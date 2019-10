Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstag, dem 05.10.2019, wurde in der Lemberger Straße in Pirmasens ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten bei dem Fahrer Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Nüchternheit sichergestellt.

