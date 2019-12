Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Vogelsbergkreis (ots)

Holzzaun beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Lingelbach - Am Mittwoch (11.12.), in der Zeit von 20:30 Uhr bis 20:45 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter LKW-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine die "Hohetorstraße" in der Ortsdurchfahrt von Lingelbach in Richtung Breitenbach am Herzberg. An einer Steigung blieb das Fahrzeug vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn zunächst stehen und rollte rückwärts. Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Holzzaun.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

