POL-OH: Unfallmeldungen - Zeugenaufruf

Unfallflucht - wer kann Angaben zum Verursacher machen?

Kirchheim - Am Donnerstag (12.12.), zwischen 08:35 Uhr und 08:45 Uhr, parkte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Straße Stockäcker. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw - Ford Focus blau, Stoßstange und Abdeckung Stoßstange hinten links eingedrückt - und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Verkehrsunfall - Wer hat etwas gesehen?

Schenklengsfeld - Am Freitag (13.12.), gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Landesstraße 3171 aus Schenklengsfeld kommend in Richtung Schenksolz. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in entgegengesetzter Richtung, geriet über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte den Außenspiegel des Hersfelders. Er hielt circa 200 Meter hinter der Unfallstelle an, fuhr dann aber unerlaubt in Richtung Schenklengsfeld weiter. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Skoda Octavia weiß, Außenspiegel der Fahrerseite abgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Hinweise an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Unfall mit leicht Verletzten - Hoher Sachschaden

Schenklengsfeld - Am Donnerstag (12.12.), gegen 12:56 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld den Verbindungsweg von Unterweisenborn in Richtung Wüstfeld. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Kreisstraße 18 von Konrode in Richtung Landershausen. Der Fahrer aus Eiterfeld bemerkte im Kreuzungsbereich den Hersfelder zu spät und stieß frontal mit diesem zusammen. Das Fahrzeug des Hersfelders wurde nach rechts durch die Böschung auf eine Wiese abgewiesen und kam zum Stillstand. Der Fahrer aus Eiterfeld kam nach dem Zusammenstoß in der Böschung neben dem Verbindungsweg zum Stehen. Beide Fahrer sowie Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 17.100 Euro.

