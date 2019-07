Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg-Sainscheid - Lärmbelästigung durch Fehlalarm

Westerburg (ots)

Am Samstag, 13.07.2019, 00:00 bis 02:00 Uhr, kam es in der Ortslage Sainscheid zu einer Lärmbelästigung durch eine permanent laufende Alarmanlage. Aus unbekannter Ursache hatte die Anlage in einem Nebentrakt einer Firma im Gewerbegebiet ausgelöst und ließ sich zunächst nicht wieder abschalten. Erst nach zwei Stunden konnten der herbeigerufene Geschäftsführer und die eingesetzten Beamten an die Steuerung gelangen und den Alarm ausschalten. Die Firma will die Anlage überprüfen lassen, um eine solche Störung in Zukunft zu verhindern.

