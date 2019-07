Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter setzt Gartenmöbel in Brand

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte am Samstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, vermutlich mit Hilfe eines Brandbeschleunigers, einen Holzgartentisch in der Rheinhafenstraße in Karlsruhe-Grünwinkel in Brand. Glücklicherweise konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten, sodass eine umliegende Holzlaube sowie das Wohnhaus nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Laut Angaben der Eigentümerin gab es in vergangener Zeit bereits mehrfach solcher Vorfälle, wo immer wieder Gartenmobiliar in Brand gesetzt wurde.

