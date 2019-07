Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in der Hauptstraße, Ecke Südstraße in Ransbach-Baumbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 34-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 16-jährigen Motorradfahrer nahm. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den seitlichen Aufprall bedingt wurde der Kradfahrer in ein angrenzendes Grünbeet geschleudert und prallte noch gegen eine dortige Mauer. Der Motorradfahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

