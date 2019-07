Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg. Diebstahl eines Segelbootes mit Trailer

Montabaur (ots)

Unbekannte entwendeten am 10.07.ein Segelboot ( 4,50 m lang, Marke Ascana, Deck weiß, Rumpf blau ), welches auf einem nicht zugelassenen einachsigen Anhänger unter einem Carport in der Koblenzer Straße in Hachenburg stand.

