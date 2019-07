Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dörsdorf - Verkehrsunfall mit Flucht -

56370 Dörsdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhren zwei Pkw gegen 17:45 Uhr die Hauptstraße von Dörsdorf in Richtung Katzenelnbogen. Am einer Fahrbahnverengung kam plötzlich ein Pkw entgegen. Der erste Pkw musste scharf abgebremst werden, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In Folge fuhr das nachfolgende Fahrzeug auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden; der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich um einen Pkw der Marke Ford handeln. Das Kennzeichen beginnt mit EMS-J. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der PI Diez zu melden.

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



