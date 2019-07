Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Arzbach - verdächtige Personen an Ferienhaus ***Zeugen gesucht***

Arzbach (ots)

Am Donnerstag, 11.07.2019, gegen 14:20 Uhr, wurde die Polizei in Bad Ems über drei verdächtige Personen in Kenntnis gesetzt. Diese sollten sich Zeugenangaben zufolge auf dem Gelände eines derzeit unbewohnten, am Waldrand gelegenen Ferienhauses in der Straße "Auf der Trift" aufhalten. Mit mehreren Streifen und unter Einsatz des Polizeihubschraubers wurde die Örtlichkeit umgehend überprüft. Es konnten keine Personen festgestellt werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, sich an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de, zu wenden.

