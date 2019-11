Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrt unter Drogeneinwirkung mit weitreichenden Folgen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (20.11.), um kurz vor 3 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw Daimler auf der Karl-Philipp-Straße in Bergisch Gladbach. Dabei erkannten die Beamten mehrere Anzeichen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Der 29-jährige Bergisch Gladbacher musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer hohen Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot. Üblicherweise prüft die Fahrerlaubnisbehörde in solchen Fällen auch, ob die Fahrerlaubnis gänzlich entzogen wird. (ct)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell