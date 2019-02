Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Annweiler (ots)

Am 15.02.2019, zwischen 07.45 und 09.00 Uhr, wurde an einem schwarzen Porsche Macan, welcher am Trifelsgymansium und in der Hauptstraße abgestellt war eine Delle an der Beifahrertür vorne rechts, unterhalb des Außenspiegels, verursacht. Zeugenhinweise an die Polizei Annweiler unter 06346-964619.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Annweiler



Telefon: 06346-964619

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell