POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 30-jähriger Tatverdächtiger nach Parfüm-Diebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstag gegen 11.45 Uhr in einer Parfümerie in einem Einkaufszentrum in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ermittelt die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 30-jährigen Mann und seine noch unbekannte Komplizin. Das Paar war dem Personal des Geschäfts zunächst aufgefallen, da die beiden bereits zwei Wochen zuvor an einem Diebstahl im selben Laden beteiligt gewesen sein sollen, jedoch flüchten konnten. Aufgrund dessen alarmierten die Verkäuferinnen die Ladendetektive. Die beiden 44 und 26 Jahre alten Detektive sprachen den 30 Jahre alten Mann und dessen Begleiterin an, als diese das Geschäft verlassen wollten. Sie wurden gebeten, mit in das Büro zu kommen. Zunächst schien das Paar dieser Aufforderung auch Folge leisten zu wollen, bis sich der 30-Jährige plötzlich aus dem Griff des Detektivs losriss. Beide Tatverdächtigen flüchteten hierauf in entgegengesetzte Richtungen. Den Detektiven gelang es jedoch den Mann an seiner Flucht zu hindern und ihn trotz massiver Gegenwehr bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Seine Komplizin konnte sich indes davonmachen. Die Durchsuchung des 30-Jährigen brachte zwei Parfüm-Flakons im Wert von insgesamt knapp 200 Euro zum Vorschein. Die eingesetzten Polizisten legten dem 30-Jährigen schließlich Handschließen an, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Ludwigsburg. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen, der aus Polen stammt, bereits ein Haftbefehl wegen eines Diebstahls vom 8. Januar vorlag. Er steht im Verdacht bereits damals aus demselben Geschäft Parfüm gestohlen zu haben. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der registrierten Taten, bei denen sich ein Tatverdacht gegen den 30-Jährigen richtet, nun auf drei Fälle. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf über 1.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl wegen Diebstahls in Vollzug setzte und den 30-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die Ermittlungen zu dem aktuellen räuberischen Diebstahl dauern derweil an.

