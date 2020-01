Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt; Murr und Freiberg am Neckar: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

In der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar ereignete sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein Unfall, bei dem ein 84 Jahre alter Fußgänger schwer verletzte wurde. Ein 43-jähriger VW-Lenker, der vom Busbahnhof kommend nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, übersah den Fußgänger mutmaßlich, der gerade im Begriff war, die Straße zu überqueren. Der Senior wurde von dem PKW erfasst und stürzte dann auf den Asphalt. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Murr: Unfallflucht

Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 17.15 Uhr kam es in der Heerstraße in Murr zu einer Unfallflucht. Vermutlich im Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten BMW. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte jedoch davon. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Freiberg am Neckar - Beihingen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Württemberger Straße in Beihingen ereignete sich am Dienstag zwischen 11.35 Uhr und 13.50 Uhr ein Unfall, zu dem das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, noch Zeugen sucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parklücke stehenden VW. Ohne sich anschließend um den Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Da sich gelbe Lackspuren an dem VW fanden, dürfte das unbekannte Fahrzeug gelb gewesen sein.

