Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1141/K1639, Gemarkung Sachsenheim: Vorfahrtsunfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, gegen 09.25 Uhr, fuhr der 53jährige Lenker eines Peugeot-Transporters auf der Kreisstraße K1639 von Oberriexingen kommend. An der Einmündung zur L1141 wollte er nach links in Richtung Sachsenheim weiterfahren. Dort übersah er den vorfahrtsberechtigten Mercedes E-Klasse, der sich auf der L1141 aus Richtung Sachsenheim befand. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Klein-Lkw-Fahrer und der 43jährige Mercedes-Lenker wurden hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 11.000 Euro geschätzt. Vor Ort waren zwei Rettungswagen und die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften.

