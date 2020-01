Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr in der Olgastraße in Holzgerlingen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Statt sich jedoch um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell