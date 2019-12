Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 24.12.2019

Betzdorf (ots)

Kirchen Sachbeschädigung zwischen 21.12.19, 19.00 h, und 23.12.2019, 05.10 h, in Kirchen, Bahnhofstraße

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Leuchtreklame am Haupteingang des Krankenhauses. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 1.500.-EUR.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Niederfischbach Verkehrsunfallflucht am 23.12.2019, 14.17 h, in Niederfischbach, Konrad-Andenauer-Straße

Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Kirchen und streifte in Höhe der Hausnummer 148 mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des rechtsseitig parkenden PKW einer 47-jährigen Frau. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der 78-jährige von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das Kennzeichen, so dass der Flüchtige ermitteln werden konnte.

Es entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von 300.-EUR.

Herdorf 2 x Sachbeschädigung in der Zeit bis 23.12.2019, 21.00 h, in Herdorf

Von bislang unbekannten Tätern wurden zwei Verkehrsschilder beschädigt. Tatort war einmal die Einmündung Dammerweg/Tiergartenstraße und zum anderen Dammerweg, Strackerweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.-EUR.

Zeugen melden sich bitte unter 02741/926-0.

Herdorf Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger am 23.12.2019, 19.47 h, in Herdorf, Friedrichstraße, Ecke Hornscheidstraße

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Hornscheidstraße nach links in die Friedrichstraße einbiegen und übersah dabei einen 79-jährigen Fußgänger, der im Einmündungsbereich die Fahrbahn überqueren wollte. Der 79-jährige wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Daaden Körperverletzung am 23.12.2019, 22.30 h, in Daaden, Denkmalstraße

Nach einem Saufgelage, bei dem der 21-jährige, bereits einschlägig bekannte Mann, mehrfach aufgrund seines Alkoholkonsums gefallen war, kam es zum Streit mit einer 18-jährigen Bekannten, die in Folge geschubst wurde und daraufhin ebenfalls zu Boden ging. Bei dem anschließenden Einsatz des Rettungsdienstes verhielten sich beide Kontrahenten hoch aggressiv, sodass letztlich auch die Polizei kommen musste. Der 21-jährige bekommt nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Betzdorf Beleidiung von Polizeibeamten am 24.12.2109, 02.10 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße

Von Mitbewohnern eines Mehrfamilienhauses wurde Beschwerde über massive Ruhestörung durch laute Musik geführt. Eine Streifenwagenbesatzung war zufällig in unmittelbarer Nähe und konnte den Sachverhalt bestätigen. Der 30-jährige Mann, der bereits einschlägig polizeilich bekannt ist, hatte keinerlei Verständnis dafür, dass "man um diese Uhrzeit keine laute Musik hören dürfe" und beleidigte die Polizisten daraufhin auf unterstem Niveau. Jetzt bekommt er eine weitere Strafanzeige.

