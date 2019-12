Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Elkenroth (ots)

Am Sonntag, den 22.12.2019, kam es gegen 22:05 Uhr, in Elkenroth im Kreuzungsbereich Naurother Str. /Parkstr. zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Parkstr. in Richtung Altenbahnhofstr.. Ein weiterer Pkw befuhr die Naurother Str. in Richtung Ortsmitte. Im durch Verkehrszeichen geregelten Kreuzungsbereich Naurother Str./Parkstr. kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Beifahrer leicht verletzt wurde. Beide Beteiligte beschuldigen sich gegenseitig, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Es entstand mittlerer Sachschaden.

