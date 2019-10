Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 26-Jähriger wird in Bus von unbekannter Frau beleidigt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In einem Bus der Linie 34 ereignete sich am Dienstagabend, gegen 18:35 Uhr, ein Vorfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 26-jähriger junger Mann befand sich im hinteren Abteil des Busses, als eine unbekannte Frau am Bismarckplatz einstieg. Die Unbekannte ging auf den 26-Jährigen zu und beleidigte diesen mit den Worten "Asoziales Pack", vermutlich weil der Geschädigte seine Tasche auf dem Sitzplatz neben sich abgelegt hatte. Daraufhin nahm sie die Tasche des 26-Jährigen an sich und schlug diese gegen sein Bein. Die Unbekannte stieg nach Aussage des Mannes an der Haltestelle "Fürstendamm" aus. Er begab sich nach dem Vorfall zum Polizeirevier und erstattete Anzeige.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

etwa 45 Jahre alt, ca. 1,60 m - 1,65 m groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, blonde Haare, bekleidet mit einem grauen Oberteil und einer Jeans.

Fahrgäste in dem Bus und weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell