Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Vorsicht Trickbetrug! Mehrere Rentner von falschen Polizeibeamten kontaktiert

Mannheim (ots)

Am Mittwochvormittag wurden im Stadtteil Mannheim-Vogelstang neun Bürgerinnen und Bürger im Alter von 70 bis 95 Jahren von falschen Polizeibeamten kontaktiert. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und teilten den Geschädigten unter anderem mit, dass man bei festgenommenen Einbrechern die Adressen und Namen der Betroffenen aufgefunden habe. In zwei Fällen täuschten die Anrufer zudem vor, dass in der Nähe ein Banküberfall stattgefunden habe. Mit dieser Masche versuchten die Betrüger an Informationen über Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Die Geschädigten wurden jedoch alle misstrauisch und beendeten das Gespräch, sodass es glücklicherweise zu keinem schädigenden Ereignis kam.

Die Polizei rät, folgende Tipps zu beherzigen:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger!

- Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Betrügern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Nennen Sie am Telefon nie Namen oder machen Angaben zu ihrem Vermögen!

- Halten sie nach einem Anruf, bei dem es um finanzielle Forderungen ging, in jedem Fall Rücksprache mit ihrer Familie.

