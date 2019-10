Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Hotel in der Werftstraße ein - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ob sich die bislang nicht ermittelten Täter über ein gekipptes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten eines Hotels in der Werftstraße verschafft haben, wird derzeit noch überprüft.

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr stiegen die Unbekannten ein und entwendeten aus dem Büro einen Tresor wie auch einen elektronischen Garagenschlüssel. In welcher Höhe Schaden entstand wie auch über den Inhalt des Tresors können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Unweit, auf einem Spielplatz in der Werftstraße, fand ein Landschaftsgärtner am Mittwochmorgen in einem Gebüsch einen aufgebrochenen Tresor und alarmierte die Polizei. In diesem Tresor befanden sich Geschäftsunterlagen, so dass der Herkunftsort dieses Behältnisses rasch geklärt werden konnte. Die Ermittlungen der Beamten dauern noch an. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

