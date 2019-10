Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mini-Fahrer missachtet rote Ampel und kollidiert beim Wenden mit Straßenbahn - ca. 10.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Ein abschleppreifes Auto und ca. 10.000 Euro Sachschaden, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 21:20 Uhr, in der Rheinstraße, in Höhe des Quadrats D6, ereignet hat. Ein 26-jähriger Mini-Fahrer war in Richtung Rathaus unterwegs und wollte zwischen den Quadraten D6/E6 wenden, um in Richtung E7 weiterzufahren. Der Mini-Fahrer missachtete hierbei jedoch eine rote Ampel und stieß daraufhin mit einer parallelfahrenden Straßenbahn der Linie 6 zusammen. Die Straßenbahn als auch der Mini wurden bei der Kollision nicht unerheblich beschädigt. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in Richtung Paradeplatz eingeschränkt.

