Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Betzdorf (ots)

Am Samstag, den 21.12.2019, kam es gegen 10:45 Uhr, in Betzdorf im Kreuzungsbereich der Steinerother Str./Tiergartenstr. zu einem Verkehrsunfall, als ein Pkw-Fahrer, der von der Tiergartenstr. nach links auf die Steinerother Str. abbiegen möchte und dabei die Vorfahrt eines auf der Steinerother Str. in Richtung Ortsausgang fahrenden Pkw-Fahrers missachtet. Durch die Kollision wird der Fahrer des bevorrechtigten Pkw leicht verletzt und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

