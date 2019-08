Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug durch sog. "Falschen Polizeibeamten"

Mainz (ots)

Dienstag, 30.07.2019, 21:00 Uhr

Eine 79-jährige Seniorin wird von einem Betrüger, einem sog. "Falschen Polizeibeamten" angerufen. Dieser gibt zunächst an, ein Polizeibeamter von der Polizeiinspektion Mainz zu sein. Der Betrüger berichtet der Rentnerin, dass man einen Einbrecher festgenommen und bei diesem ein Notizbuch aufgefunden habe.

In diesem befände sich die Adresse der Geschädigten, ein Einbruch bei ihr könne man nicht ausschließen. Im Folgenden versucht der Anrufer auch an die Bankdaten der Seniorin zu gelangen. Diese seien angeblich auch in dem Notizbuch hinterlegt.

Das Gespräch wird nach einer Weile beendet. Die 79-Jährige informiert ihren Sohn über den Anruf. Dieser erstattet Anzeige bei der Polizei. Zu einem Schaden ist es bisher nicht gekommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

