Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein grüner Opel Astra wurde am Montag, 02. Dezember 2019, zwischen 13:30 und 18:15 Uhr, in Brake beschädigt.

Der Pkw wurde in der Straße 'Am Ahrenshof' auf einem Parkstreifen, parallel zur Fahrbahn geparkt. Als die Fahrerin zu ihrem Opel zurückkehrte, stellte sie Schäden am vorderen, linken Kotflügel fest. Die Schäden wurden auf etwa 1.000 Euro beziffert. Vermutlich wurde der Opel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1434983).

Fragen bitte an

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell