Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschädigter gesucht nach Verkehrsunfall in Puderbach

Puderbach (ots)

Am Morgen des 10.12.2019 ereignete sich um 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 267 (Hauptstraße) / Mittelstraße / Steimeler Straße in Puderbach. Beim Abbiegen eines bisher unbekannten PKW Fahrers nach links in die Mittelstraße touchierte ein vorbeifahrender PKW das Fahrzeugheck des Vorausfahrenden. Aufgrund der Verkehrsdichte war es dem vorbeifahrenden Unfallverursacher nicht möglich, umgehend anzuhalten. Er hielt bei nächster Gelegenheit an und wartete dann an der Unfallstelle. Währenddessen fuhr der Geschädigte weiter, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit zu ermöglichen.

