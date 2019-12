Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch

Bonefeld (ots)

Am späten Nachmittag des 21.12.19 ist es zu einem Wohnungseinbruch in Bonefeld in der Uhlandstraße gekommen. Die Einbrecher haben sich Zugang zum Haus verschafft und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Straßenhaus erbeten.

Tel.: 02634/952-0 pistrassenhaus@polizei.rlp.de

