Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht zwischen Freusburg-Struth und Euteneuen

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Samstag, 21.12.2019, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der B 62 zwischen Freusburg-Struth und Euteneuen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte befuhr mit seinem Pkw VW Passat die B 62, aus Richtung Kirchen kommend, in Richtung Mudersbach. Der Unfallflüchtige (dunkler PKW) befuhr mit seinem Pkw die B 62 in genau entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Bahnüberführung, im Bereich der Waldstraße, begegneten sich die beiden Fahrzeuge. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam der unfallflüchtige PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte dabei mit dem linken Außenspiegel ebenfalls den linken Außenspiegel am Fahrzeug des Geschädigten Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell