POL-PDNR: 1. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person 2. Fahrraddiebstahl in Linz am Rhein 3. Hinweis auf Einbrecher - Aufmerksame Nachbarn

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in St. Katharinen

Am Freitag, 20.12.2019 gg. 13:58 Uhr kam es in St. Katharinen OT Notscheid in der Hochstraße Höhe Hausnummer 39 zu einem Verkehrsunfall. Ein 20 jähriger Fahrer eines Pkw, befuhr die Hochstraße in Richtung Vettelschoß. Vor ihm fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der auf Höhe der vorgenannten Hausnummer nach links abbiegen wollte. Der Hinterherfahrende erkannte die Abbiegeabsicht zu spät und versuchte durch Ausweichen nach links ein Auffahren zu verhindern. Durch das Ausweichen nach links in den Gegenverkehr, kam es in Folge zu einem Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden 58 jährigen Verkehrsteilnehmerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß nach derzeitigem Sachstand schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Fahrraddiebstahl in Linz am Rhein

Am Freitagmorgen, 20.12.2019 wurde in Linz am Rhein, Asbacher Straße ein schwarzes Herren Trekkingrad der Marke "Radon" entwendet. Das Fahrrad war zum Zeitpunkt des Diebstahls abgeschlossen. Wer kann Angaben zu einer Person machen, welche möglicherweise ein Fahrrad auf der Schulter weggetragen hatte?

Hinweis auf Einbrecher-Aufmerksame Nachbarn

Die Polizei Linz am Rhein bittet die Bürger*innen darauf zu achten, dass beim Verlassen der Wohnung/Haus die Wohnungstür/Haustür abgeschlossen wird und dass alle Fenster richtig geschlossen werden. Es wird angeraten, keine Wertgegenstände oder höhere Bargeldsummen zu Hause zu lagern. Die Polizei bittet darum wachsam zu sein und jegliche Störung des Normalen zu melden, wenn sich Personen in der Straße aufhalten, die dort nicht wohnen oder die nicht bekannt sind. Hilfreich kann sein, die Personen mit der Frage zu konfrontieren, wo sie denn hin wollen oder zu wem sie wollen. Damit signalisiert man, da passt jemand auf. Auch Fahrzeuge dürfen gemeldet werden, die keinem Nachbarn zugeordnet werden können. Hier kann man auf auswärtige Kennzeichen achten oder auf Fahrzeuge achten, welche als Kleintransporter genutzt werden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass auch die kommenden Feiertage und die Abwesenheit aus der Wohnung/Haus einem potentiellen Täter Gelegenheiten bieten kann. Die Polizei ist für jede und zeitnahe Mitteilung dankbar und jede Mitteilung wird bearbeitet.

Hinweise bitte an: Polizei Linz am Rhein 02644-943-0 pilinz.wache@polizei.rlp.de

