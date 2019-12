Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffälliger Autofahrer auf der Autobahn kann in Neuwied festgestellt werden

Neuwied und Autobahn A 3 (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der Autobahn A 3 bei Dierdorf gemeldet, weil es offensichtlich in starken Schlangenlinien fuhr. Aufgrund des Kennzeichens konnte der Autofahrer dann in Neuwied an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 38jährige Neuwieder stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von über 1,7 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein bei der Polizei lassen.

