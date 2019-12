Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Junge Frau nachts begrapscht: Hinweise auf unbekannten Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Unbekannter hat in der der Nacht zum Sonntag eine 22-jährige Frau auf ihrem Nachhauseweg in der Westendstraße begrapscht und geküsst. Als sich eine unbeteiligte Personengruppe annäherte, gelang es der jungen Frau schließlich zu flüchten. Die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kriminalpolizei ermitteln nun wegen sexueller Nötigung und bitten um Hinweise auf den unbekannten Täter, der vom Opfer beschrieben werden kann.

Wie die 22-Jährige aus Kassel bei ihrer Anzeigenerstattung am gestrigen Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 00:25 Uhr in der Westendstraße. Vor der Hausnummer 9 habe sie plötzlich der fremde Mann angesprochen, gegen die Hauswand gedrückt und unvermittelt im Intimbereich angefasst. Das Opfer flüchtete sich schließlich, als der Täter offenbar wegen der aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommenden Gruppe von ihr abließ, in Richtung Parkstraße. Da sie deutlich unter dem Eindruck des Geschehnisses stand, meldete sie sich erst am Montag bei der Polizei. Den Täter beschreibt die 22-Jährige folgendermaßen:

Etwa 24 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, normale Figur, blonde kurze Haare (oben länger, seitlich kürzer), leichter Bartansatz, trug eine schwarze Daunenjacke, sprach akzentfrei Deutsch.

Die zuständigen Ermittler des K 12 bitten Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können oder relevante Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

