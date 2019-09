Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl auf einer Baustelle in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Jever. Am Montagvormittag, den 23.09.2019, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Diebstahl, der sich auf einer Großbaustelle an der Mühlenstraße im Tatzeitraum vom 21.09.2019, 16:15 Uhr, bis zum 23.09.2019, 07:30 Uhr, ereignet haben soll. Unbekannte Täter drangen über eine rückwärtige Nebenausgangstür in den Rohbau ein und suchten offensichtlich gezielt nach hochwertigen Malergeräten. Über eine Ausgangstür wurde das Objekt in unbekannte Richtung unter Mitnahme des Diebesgutes wieder verlassen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Umstände bemerkt haben oder entsprechende Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

